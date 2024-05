Energia, incontro sul mercato tutelato

"Energia, quello che non sai è l’iniziativa organizzata a Castel San Pietro Terme mercoledì 15 maggio alle ore 16 nella Sala Sassi (foto) in via Fratelli Cervi 3, da Cisl Area metropolitana bolognese con la categoria dei pensionati, Fnp Cisl Pensionati Bologna, e l’associazione dei consumatori Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente e dell’Area Metropolitana Bolognese per informare i cittadini a proposito della fine, il prossimo 1° luglio, del servizio di maggior tutela per l’energia elettrica. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Castel San Pietro Terme.

"Sarà l’occasione – affermano gli organizzatori - per conoscere, in maniera semplice, con un esperto, le differenti scelte che si prospettano. E’ possibile, infatti, sottoscrivere un’offerta di mercato libero, attendere il 1° luglio per passare al Servizio Tutele Graduali o semplicemente, come clienti vulnerabili, rimanere nel Servizio di Maggior Tutela".