Energy Technology, firmato l’integrativo

Traguardo a suo modo storico quello raggiunto dai 150 lavoratori della Energy Technology di Valsamoggia, azienda specializzata nel settore della installazione di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione delle piste degli aeroporti, dove martedì scorso lavoratori e direzione hanno sottoscritto il loro primo contratto aziendale. Un evento significativo per una vera e propria eccellenza imprenditoriale, attiva in tutto il mondo nello sviluppo e produzione di impianti di illuminazione aereoportuali, di elettronica di potenza per applicazioni speciali (scientifiche, fisiche, biomedicali) ed è inoltre impegnata in numerosi progetti riguardanti l’industria avanzata di acceleratori di particelle, fisica del plasma e della fusione.

L’accordo di secondo livello è stato contrattato da Rsu e Fiom Bologna ed approvato dall’assemblea dei lavoratori, e riveste una importanza sottolineata nella nota sindacale che mette in evidenza come riguardi prevalentemente tecnici e ingegneri di altissima qualifica professionale. E che la contrattazione aziendale introduce norme importanti in merito al tema dei diritti e delle tutele.

Prima di tutto la "disarticolazione del Jobs act e quindi una maggior tutela dei lavoratori, grazie all’introduzione di un confronto preventivo con le Rsu e il sindacato in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo". In secondo luogo l’accordo nell’assumere "la centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato e definire percorsi di stabilizzazione dei giovani a partire dal tirocinio universitario e l’apprendistato professionalizzante". Il tutto senza escludere, anzi riservandosi di approfondire possibilità ed opportunità di definire accordi volti alla conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro.

Rsu e Fiom concordano poi sul fatto che "Pur essendo una realtà in pieno sviluppo si concorda che nell’eventualità in cui dovessero ricorrere ipotesi di riduzione del personale di natura collettiva, l’azienda si impegna ad un confronto volto al ricorso degli ammortizzatori conservativi previsti dalla legge". Nello stesso accordo si prevede un aumento del valore dei buoni pasto a 7,5 euro e la definizione di un piano sanitario integrativo migliorativo rispetto al contratto collettivo nazionale, e procedure più stringenti per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza.