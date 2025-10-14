Ennesima morte sul lavoro. Colpito alla testa da un pezzo del tornio perde la vita a 29 anni

Una mattinata tragica, quella di ieri, nella zona industriale di Stiatico di San Giorgio di Piano. La quiete della Bassa è stata spezzata dall’ennesima morte sul lavoro. A perdere la vita, poco dopo le 9.30, un bengalese 29enne, Md Billal, residente a Bologna, in Bolognina. Il giovane stava lavorando alla Righi Lavorazioni Meccaniche di via Coventry, a Stiatico, azienda dove il giovane straniero era assunto in regola e a tempo indeterminato. La dinamica, al momento, ricalca quella di una probabile fatalità: il giovane operaio, infatti, era impiegato in un altro reparto dell’azienda di San Giorgio. Ieri mattina, per cause ancora sconosciute, si trovava nel reparto di lavorazione dei metalli. A un certo punto qualcosa, mentre stava passando il 29enne, è andato storto: un tornio industriale, a quanto si apprende, ha iniziato ad avere un malfunzionamento tanto che un pezzo di metallo si sarebbe staccato dal macchinario per poi colpire Billal. Un colpo devastante, alla testa, che ha ucciso il 29enne sul colpo.

Il giovane operaio è rimasto a terra privo di sensi sotto gli occhi sconvolti dei colleghi che hanno prontamente chiesto aiuto e chiamato i soccorsi. Sul posto sono tempestivamente arrivati i sanitari del 118 con un’automedica. I soccorsi, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sulla scena del tragico incidente anche i carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano con varie pattuglie. Stanno svolgendo loro, ora, insieme alla Medicina del lavoro, le indagini per capire cosa sia potuto succedere: sotto la lente il funzionamento del macchinario da cui sarebbe partito il pezzo.

"Billal era un giovane lavoratore, dedito al suo mestiere che svolgeva con impegno e operosità – raccontano alcuni connazionali –. Non possiamo ancora credere a quanto è accaduto. È una tragedia". Il 29enne viveva con alcuni coinquilini: la famiglia è in Bangladesh. La notizia della sua morte "ci colpisce profondamente – le parole del sindaco Matteo Lepore –. Morire sul lavoro è inaccettabile. Ogni incidente come questo rappresenta una ferita aperta per la nostra comunità e un richiamo all’urgenza di maggior impegno per garantire sicurezza sui luoghi di lavoro, senza eccezione. Nessun lavoro – aggiunge – vale la vita di una persona. Il lavoro deve essere realizzazione di vita, mai occasione di morte. Esprimo, a nome dell’amministrazione metropolitana e dell’intera comunità bolognese, il cordoglio e la vicinanza alla famiglia del giovane lavoratore e ai suoi colleghi".

Così invece il sindaco di San Giorgio, Paolo Crescimbeni: "Questo infortunio mortale è la dimostrazione di come la sicurezza sul lavoro sia da attenzionare costantemente e di come ogni situazione possa dar luogo a mancati infortuni, infortuni o tragedie come questa. È un tema che deve diventare cultura, deve essere inserito nel nostro Dna per annullare questa guerra silenziosa di mille morti l’anno – insiste Crescimbeni –. La sicurezza deve coinvolgerci tutti, deve essere un patto tra datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori perché chiunque, finito il lavoro, possa tornare a casa in salute. Questo fatto, avvenuto in un’azienda storica e direi sempre molto attenta perché chi ci lavora manovra lame per macchinari industriali, ci deve sensibilizzare ancora di più perchè dimostra come l’attenzione debba sempre essere alta – sottolinea il sindaco –. Mi stringo ai familiari della vittima, agli amici e ai colleghi porgendo le mie più sentite condoglianze".