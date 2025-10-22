Ennesimo corteo pro Pal, viali di nuovo bloccati

Un altro corteo "a sostegno del popolo palestinese" invade il centro. Perché per "l’unica pace" possibile, per i 400 manifestanti scesi in piazza del Nettuno, bisogna "fermare Israele e Usa". L’ennesima mobilitazione pro-Pal, indetta dai Giovani Palestinesi e sostenuta dai collettivi Cambiare Rotta, Cua e Plat, e Potere al Popolo, arriva dopo "l’illusione del cessate il fuoco", raggiunto al Cairo "da una comunità imperialista internazionale che ha interesse a salvare il sionismo e se stessa – rivendicano al megafono –. Dobbiamo organizzarci per prevenire che il sionismo continui l’operazione di pulizia etnica". E al grido di "blocchiamo tutto" i manifestanti si sono mossi in corteo attraversando via Rizzoli e Strada Maggiore. Non mancano critiche all’amministrazione, in particolare all’assessore Daniele Ara e il sindaco Matteo Lepore, che "hanno sfilato qualche volta nei cortei, ma hanno esposto la bandiera di Israele – ripetono i Giovani Palestinesi –. Hanno detto che noi, in piazza il 7 ottobre (durante la manifestazione vietata dal Viminale, ndr) stavamo insultando la città Medaglia d’oro alla resistenza. Noi, invece, i partigiani ce li ricordiamo bene".

Tra fumogeni e cori, la manifestazione percorre i viali in direzione di Porta San Donato. Questo per "denunciare le azioni criminali del regime coloniale sionista", dicono. Mentre il corteo blocca i viali, non si contano i clacson di protesta delle auto in coda e ferme a causa della manifestazione, che sono arrivati in piazza VIII Agosto, scortata da Digos e Reparto mobile.

Il corteo segue la mobilitazione di ieri mattina in Rettorato, dove gli universitari hanno protestato per "la fine degli accordi con Israele". Durante il Senato accademico, gli studenti sono entrati in ateneo: "La nostra mozione (quella promossa dal Consiglio degli studenti in cui si chiede la rescissione dei rapporti con Israele, ndr) non è stata nemmeno discussa. Molari venga a parlarci e se il rettore ha paura della forza degli studenti, noi lo cacceremo via".

Mariateresa Mastromarino