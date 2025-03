Ennesimo schianto sui colli: "Strada pericolosa, intervenite"

Auto sfonda la recinzione, abbatte dei pali e si ribalta all’incrocio tra via dei Colli e via Golfreda. Per l’ennesima volta. "Quell’incrocio purtroppo ha dei gravi problemi – riferisce Francesco Cicognani (comitato ComiColli), proprietario della recinzione –. Vivo qui da 15 anni e conosco bene la situazione: chi scende non vede la curva, che è molto stretta, e si infila dentro casa mia. Negli ultimi 4 mesi, è successo 3 volte. Avevo appena rifatto la recinzione, ogni volta sono 5-6mila euro. In questo caso, a bordo dell’auto c’erano ragazzi del Bangladesh, sembravano molto giovani". Poi, "dopo molte telefonate, è arrivata la polizia locale", prosegue. È una "questione di pericolosità della strada, si può prendere massimo a 30 chilometri orari, invece vengono giù sparati. E chi va fuori strada e cappotta. Da quando vivo qui, avrò visto almeno trenta incidenti in questa zona. Sono abituato, per così dire, ma sono stufo. Ho chiesto infinite volte al Comune di posizionare dossi o almeno segnalazioni di incrocio pericoloso. Abbiamo anche presentato dei progetti per le singole strade".