Enrico Bertolino: "Si deve ridere di tutto"

di Amalia Apicella

Un format di attualità che cambia ogni sera prendendo spunto anche dalle pagine dei giornali. È ’Istant Theatre’, lo spettacolo che Enrico Bertolino porta al Teatro Celebrazioni (via Saragozza 234) domani alle 21. Inventato insieme al bolognese Luca Bottura e sviluppato con Massimo Navone, racconta i paradossi e le contraddizioni della realtà che ci circonda cucendoli con un filo narrativo che si rinnova a ogni edizione, adeguandosi ai temi dominanti del momento e spaziando dalla cronaca alla politica, all’osservazione dei nuovi fenomeni sociali, con riferimenti alla storia passata e recente.

Bertolino, che temi toccherà l’Istant Theatre al Teatro Celebrazioni?

"Ancora non lo so, perché quello che va bene oggi, per domani potrebbe essere già ‘vecchio’, superato. Sicuramente si parlerà delle dimensioni del tempo e di come gli italiani reagiscono alla sequenza di eventi che li ha travolti. La fine della pandemia, la guerra, la recessione, la siccità di quest’estate o l’invasione delle cavallette in Sardegna… Il tutto condito con la musica dei polistrumentisti Roberto Antonio Di Bitonto e Tiziano Cannas Aghedu. Poi non possiamo non considerare la politica. Se uno legge la storia del Pd o piange o ride. Dipende da che parte stai".

In un’intervista diceva di essere nella "lista nera di Silvio Berlusconi", è ancora così?

"Tanto tempo fa, ora non ce le ha più le liste nere…".

Però è sempre al centro delle cronache. Ci sarà nel vostro spettacolo?

"Potrebbe… È la gente che vuole sempre di più da lui e lui ritorna su perché è uno degli ultimi politici scafati. Salvini, per esempio, dovrebbe andare a scuola da Berlusconi. Dice tutto e il contrario di tutto. Ha dichiarato che Zelensky sbagliava per poi dire ’siamo sempre con lui’. È un personaggio che a noi va benissimo, senza di lui avremmo uno spettacolo in meno. Il Monza, da quando ha promesso ai giocatori il pullman pieno di ‘leggiadre fanciulle’, quasi non perde più. Magari lo promette anche al Bologna così entra in Europa (ride, ndr.)".

Si può ridere di tutto?

"Si deve. Tranne di alcuni temi che sono legati alla sensibilità personale. A me non piace fare umorismo su cose drammatiche o persone che non ci sono più. È una mia forma mentis".

Ma che cosa fa ridere?

"La mia scuola è quella dei grandi del passato: Walter Chiari, Raimondo Vianello, Nino Taranto e Aldo Fabrizi. Mi fa ridere l’intelligenza e l’ironia, che devono viaggiare sempre insieme. Stimo le persone auto-ironiche, perché se non ti prendi in giro da solo prima o poi lo fanno gli altri".