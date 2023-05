Enrico Brizzi racconta i sogni di Enzo Ferrari

Arriva anche nella sua Bologna, in Salaborsa oggi alle 18, lo scrittore Enrico Brizzi. L’occasione è la presentazione del nuovo libro Enzo. Il sogno di un ragazzo (HarperCollins), primo volume di una trilogia dedicata a Enzo Ferrari. Brizzi– come ha raccontato qualche giorno fa in una puntata del podcast il Resto di Bologna – porta i lettori alla scoperta di un Ferrari bambino e adolescente, in una Modena di inizio Novecento. Sullo sfondo un mondo affascinato dal mito della velocità e dell’automobile che a quel tempo era promessa di libertà.