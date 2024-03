Enrico Pasquariello si presenta: "La famiglia è il primo tema"

"La famiglia è il primo tema che ci sta a cuore. Quella tradizionale, naturalmente, che faccia figli da mandare ad asili diffusi su tutto il territorio e con rette abbattute". Questo il primo biglietto da visita con cui ieri pomeriggio si è presentato Enrico Pasquariello, esponente della Lega di Casalecchio, che è stato scelto quale candidato unico a sindaco dal Centrodestra della cittadina sul Reno alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Padrini di questa candidatura i massimi dirigenti provinciali dei partiti di centrodestra: la deputata europea Alessandra Basso (Lega), Diego Baccilieri (Fratelli d’Italia), Matteo Di Benedetto (Lega), Morris Battistini (Forza Italia), Salvatore Campanaro (Noi Moderati) e Giuseppe Spaccamaniccia (Democrazia cristiana).

"Fratelli d’Italia – hanno annunciato Baccilieri, delegato provinciale, e Domenico Nobile, responsabile di zona – sarà presente in coalizione con una lista forte e coesa che partirà dai consiglieri uscenti, Pietro Cappellini e Maria Mazza, e ne presenterà di nuovi come Elena Foresti, già consigliera a Bologna". "Anche noi confermiamo i nostri consiglieri uscenti", ha aggiunto Battistini che ha dato pieno sostegno alla candidatura Pasquariello. "La sua – ha sottolineato Di Benedetto – è stata una scelta di rottura rispetto al passato. Il centrodestra deve andare oltre il 22 per cento di consensi rimediato in passato".

Nicodemo Mele