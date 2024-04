Enrico Viggi morto al Meloncello: trovato il giubbotto da un passante

Bologna, 4 aprile 2024 - Si infittisce il giallo della morte di Enrico Viggi, il 47enne il cui cadavere è stato trovato il 14 marzo nel parco dei Trecento Scalini, sui colli di Bologna, dopo settimane di ricerche e dopo che il fratello Fabio ne aveva denunciato la scomparsa ai primi di febbraio, lanciando un appello sui social e alla trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Oggi, a tre settimane di distanza dalla scoperta del corpo, è stato rinvenuto il giubbotto di Enrico, buttato fra gli arbusti in una zona impervia dello stesso parco.

Lo ha trovato un cittadino che passeggiava, a una 50ina di metri dal punto in cui era stato trovato il cadavere, in avanzato stato di decomposizione. Sempre nel parco, a circa 300 metri, il giorno di Pasqua era stata trovata anche la bicicletta di Enrico. La stessa bici sulla quale il 47enne era stato ripreso, da una telecamera di sorveglianza, la mattina del 5 febbraio, cioè il probabile giorno della sua scomparsa, mentre pedalava lungo la strada che porta alla zona collinare. La polizia oggi è tornata nel parco, con la squadra Mobile e la scientifica, per un nuovo sopralluogo e per sequestrare anche l'indumento. Sul corpo di Enrico Viggi è stata eseguita un'autopsia, disposta dalla Procura, ma i risultati non sono ancora noti. Tutte le ipotesi restano aperte: malore, gesto volontario o aggressione. "Vogliamo dare una verità a questa morte" ribadisce l'avvocata Barbara Iannuccelli, dell'Associazione Penelope, che assiste la famiglia di Viggi e che rinnova l'appello a eventuali testimoni che, quella mattina di febbraio, potrebbero avere visto qualcosa.