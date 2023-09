Ensemble Edonè e l’atmosfera al Cenobio

di Nicoletta

Barberini Mengoli

Lunedì era una calda serata di settembre con il cielo stellato e l’atmosfera del Cenobio di San Vittore perfetta, scolpita dalla magia delle note di Mendelssohn eseguite dall’Ensemble Edoné. Il concerto straordinario, intitolato "…dalla brumosa Scozia…", ha chiuso le serate estive musicali del Cenobio, che per Bologna sono ormai una tradizione. Il pubblico ha lungamente applaudito l’Ensemble che ha eseguito un pezzo de ’Le Ebridi’ e uno della ’Scozzese’, brani trascritti per violino, violoncello e pianoforte a quattro mani. Come tali suonati al violino da Silvia Mandolini, al violoncello da Franca Bruni e al pianoforte a quattro mani da Cristina Bellotti e Wally Matteuzzi Foscarini. L’Ensemble Edoné nasce a Bologna nel 2013 all’insegna dell’originalità sia per l’organico (quattro musicisti e tre strumenti); sia per il repertorio sinfonico da camera, ma non solo; sia per le originali sedi, case private e luoghi pubblici suggestivi.

Profondamente radicato sul territorio, ha condiviso iniziative etiche con associazioni e istituzioni varie e ha contribuito a progetti di salvaguardia del patrimonio storico e artistico. Ha partecipato a Rassegne di Musica da Camera e collabora con artisti di fama internazionale. Vicina agli eventi cittadini e generosa nel prestare la propria partecipazione, è presente annualmente alle celebrazioni pasquali con l’esecuzione in varie sedi dello Stabat Mater di Pergolesi. L’Ensemble spesso suona in dimore private pianoforti storici, riproponendo la consuetudine dell’Hauskonzert classico. Il concerto dell’altra sera si è concluso con alcuni bis tra cui una romanza senza parole ’Duetto’ che Mendelssohn realizzò solo per pianoforte, ma che il compositore bolognese Silvano Olivieri ha trascritto per l’Edoné per violino e violoncello. Il presidente dell’Associazione Culturale Wojciech, direttore del Cenobio, a fine serata si è congratulato con le musiciste per la prestigiosa esibizione.