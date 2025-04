Entomologi: vite a caccia di insetti

Il mondo non gira intorno all’essere umano, ma è pieno di creature meravigliose. A spiegarcelo, questo pomeriggio alle 18 alla libreria Ambasciatori via Orefici, sarà Gianumberto Accinelli in occasione dell’uscita del suo nuovo libro ’Storie di ordinaria entomologia l’incredibile scienza degli insetti’ (Nomos ed.). Intervengono con l’autore Guido Sgardoli, scrittore e Cristina Trapanese, illustratrice. Accinelli racconta come gli entomologi siano i meno conosciuti e i meno celebrati fra gli scienziati: nei 14 racconti illustrati ci sono storie vere di ricerca, scoperte ed esperimenti scientifici importantissimi per l’umanità, ma che siamo abituati a considerare poco o che non si conoscono del tutto. Uomini e donne capaci di grandi cose: per amore della conoscenza hanno studiato la pipì delle cicaline e si sono fatti pungere dagli insetti più crudeli del pianeta… Gli entomologi hanno affrontato, e spiegato, i misteri di oltre un milione di specie di insetti che vivono accanto a noi.