Entra la Regione . Nel cda Davide Conte e Alice Rohrwacher

Da oggi la Regione è ufficialmente Fondatore successivo della Cineteca, come stabilito il 6 novembre scorso, conferendo nel patrimonio della Fondazione bolognese 500mila euro, ripartiti in due parti uguali sulle annualità 2024 e 2025. L’adesione della Regione è stata approvata ieri dall’Assemblea dei Fondatori della Fondazione Cineteca, presieduta da Marco Bellocchio, nella quale il Comune di figura in qualità di Primo fondatore. Contestualmente, si è deliberata l’estensione del numero dei componenti dello stesso CdA della Cineteca, che passa così da 3 a 5: al presidente Marco Bellocchio e ai membri Valerio De Paolis e Alina Marazzi, si aggiungono Alice Rohrwacher (nella foto, designata dal Comune di Bologna) e Davide Conte (designato dalla Regione Emilia-Romagna).