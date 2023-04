Entra per tre volte in casa della ex: arrestato

È entrato in casa dell’ex compagna per tre volte nel giro di otto ore. Un cinquantenne italiano è stato arrestato con l’accusa di stalking dal carabinieri del Nucleo Radiomobile. La vicenda inizia intorno alle 22 del 31 marzo scorso quando, approfittando del fatto che la ex compagna fosse uscita per portare fuori i casi, il cinquantenne è entrato in casa forzando una delle finestre. In quell’occasione, un vicino, vedendo l’uomo entrare nell’appartamento, aveva subito chiamato la donna per avvertirla di quanto stesse accadendo. L’uomo, essendo stato scoperto, si era dato alla fuga.

Ma non si era dato per vinto. Tanto che, cinque ore dopo questo episodio (siamo intorno alle 3 e mezza del mattino), è tornato sotto casa dell’ex compagna, provando a entrare di nuovo dalla stessa finestra. In questo caso, era stato fermato dalla donna che, allertata dai rumori, era riuscita ad allontanarlo.

Ma non è finita qui. Non contento dei due tentativi andati a vuoto, il cinquantenne ha provato a entrare una terza volta (intorno alle 6 e un quarto). Stavolta, però, a fermarlo sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile: nella chiamata ai militari, alcune persone hanno riferito di una lite animata tra un uomo e una donna in via Benazza. Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno ricostruito tutta la vicenda, procedendo poi con l’arresto del cinquantenne.

Dai racconti della donna è emerso che i due avevano iniziato una relazione durante lo scorso anno e, nel mese di dicembre, l’uomo era andato a vivere a casa dell’ex compagna. Ed è qui che hanno iniziato a emergere i primi problemi.

Nello specifico, a fine febbraio di quest’anno, la sessantaquattrenne lo aveva denunciato ai carabinieri perché, durante una lite, lui l’aveva picchiata. Denuncia che però era stata ritirata qualche settimana più tardi quando la donna aveva deciso di perdonarlo. Gli ultimi episodi, però, le hanno fatto nuovamente cambiare idea e ora l’uomo, dopo l’arresto, è stato trasferito nel carcere della Dozza.

