Entrano Foresti e Pizza. Approvata la delibera

A Palazzo d’Accursio si rivedono Elena Foresti (foto) e Giancarlo Pizza, new entry nel gruppo dei meloniani. Il Consiglio comunale ieri ha approvato all’unanimità la delibera di surroga dei consiglieri Francesco Sassone e Stefano Cavedagna, dimissionari della lista Fratelli d’Italia, con Giancarlo Pizza e Elena Foresti, che nella medesima lista risultano essere i primi due candidati dei non eletti alle ultime Amministrative. Con la delibera viene anche modificata la composizione delle commissioni consiliari permanenti: Giancarlo Pizza e Elena Foresti subentreranno nelle stesse commissioni di cui facevano parte Francesco Sassone e Stefano Cavedagna. Della delibera è stata poi approvata, sempre all’unanimità, l’immediata esecutività. Foresti, ex Movimento 5 stelle, era già capogruppo di Fratelli d’Italia a Casalecchio, mentre Pizza è l’ex presidente dell’Ordine dei medici, che FdI candidò come capolista civico.