Entrata a scuola, a Bologna cambia tutto: stop agli ingressi secondari utilizzati in era Covid

L'ingresso a scuola dei ragazzi

Scuola Bologna, in calo il numero dei piccoli studenti. La mappa zona per zona

Bologna, 30 dicembre 2022 – Tredici righe inviate il 28 dicembre dal Comune fanno infuriare i presidi degli istituti comprensivi cittadini. A firma di Lucia Paglioni, dirigente dell’Unità intermedia Supporto al sistema educativo e formativo e Servizi educativi 6-18 anni, fuor di burocratese un ramo dell’assessorato alla Scuola guidato da Daniele Ara, le tredici righe sollecitano, ma di fatto obbligano, i presidi dei comprensivi (dalla materna alla media statale) ad azzerare, entro fine gennaio, tutti gli ingressi secondari realizzati in epoca Covid, facendo così "riferimento esclusivamente agli accessi principali".

Motivo della decisione, assunta dall’assessorato di via Ca’ Selvatica, scrive Paglioni, "garantire la sicurezza" del personale (dai docenti alle segretarie) e degli alunni in entrata e uscita da scuola.

Ma non solo. la scelta è volta anche a "garantire un’efficace manutenzione" degli accessi e, in alcuni contesti, il regolare flusso della mobilità e concentrazione di mezzi di trasporto privati".

Un fulmine a ciel sereno. "Quindi – sbotta un preside al termine della lettura della mail – fino ad ora i nostri studenti, per non parlare dei lavoratori di cui peraltro siamo responsabili in quanto datori di lavoro, erano a rischio ogni volta che attraversavano questi ingressi secondari e noi non lo sapevamo?". Rincara la dose un collega: "Su che basi hanno assunto questa decisione? Vero che le norme nazionali non prevedono più niente in merito, siccome qui si scrive ‘garantire la sicurezza’ implica che ci siano stati incidenti o problemi: quali?".

Incalza un terzo, "se il Covid ci ha insegnato qualcosa è che se la novità funziona in meglio non si deve tornare indietro". Quanto poi al nodo mobilità cui accenna Paglioni, un quarto dirigente osserva: "Ma se finalmente non ci sono più le macchine in quadruplice fila...".

Insomma, un vespaio tanto che i dirigenti si preparano a scrivere all’assessorato per chiedere il dietrofront di una decisione che andrà assunta, però, "in modo condiviso", dicono i dirigenti. In epoca Covid per evitare affollamenti al momento della campanella, in virtù anche di un’apposita normativa, tutti gli istituti aprirono ulteriori varchi per scaglionare gli ingressi.

L’assessorato ai Lavori pubblici del Comune si mise al lavoro: montò cancelli, aprì porte, costruì vialetti, organizzò percorsi alternativi. Tutto di concerto con i presidi e i rispettivi responsabili della sicurezza. A settembre, nel corso di vari incontri per l’avvio del nuovo anno scolastico, i tecnici dell’assessorato, ora guidato da Simone Borsari, avevano concordato, con i presidi, di lasciare tutto com’è fino alla fine dell’anno. Poi si valuterà. Lo stesso dicasi per le superiori in quota alla Città metropolitana dove il tema addirittura non è stato neppure messo all’ordine del giorno.