"Entriamo due ore prima E aumentiamo le pause"

L’Alberto Sassi, storica azienda metalmeccanica della Valsamoggia, che occupa circa 160 dipendenti, punto di riferimento nell’industria ascensoristica, ha già rivoluzionato gli orari di lavoro per il super caldo.

Come funziona la rimodulazione degli orari?

"Abbiamo firmato un accordo – spiega Roberta Zacchiroli, delegata Fiom Cgil – per anticipare l’ingresso dei dipendenti di due ore. Una scelta su base volontaria che permette di entrare alle 6 per terminare alle 14.50, oppure iniziare alle 7 e staccare alle 15.50".

Sono previsti altri accorgimenti?

"Sì, ma riguardano i nostri due stabilimenti senza aria condizionata, dove, tra l’altro è stato abolito il turno del pomeriggio 13-20 proprio per le alte temperature. Per le altre due strutture, climatizzate, gli orari sono invariati. Oltre alla possibilità di aumentare le pause, c’è anche una saletta ad hoc con aria condizionata per rinfrescarsi. Poi abbiamo la mensa climatizzata dove, per il caldo, nel menu si è inserita più frutta e verdura, oltre alla disponibilità di acqua fresca in diverse parti dei capannoni".

Di fronte a condizioni di lavoro proibitive si può ricorrere alla cassa integrazione...

"I lavoratori hanno preferito evitare. Dall’azienda, comunque, c’è massima disponibilità, tant’è che ad alcuni dipendenti spossati dai 37 gradi con il 70% di umidità, sono stati concessi permessi senza preavviso. Il prossimo passo, visto il cambiamento climatico, sarà condizionare tutti i capannoni: è già attivo un tavolo di confronto".

ros. carb.