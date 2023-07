Entriamo nella "Città 30", Speranza o Incubo? - Andrea Zanchi

Andrea Zanchi

Alziamo il piede dall’acceleratore (sperando che il motore non si spenga) e prepariamoci: siamo ufficialmente entrati nella fantasmagorica ’città 30’. A sentire i suoi sostenitori, sarà bellissimo: andare più piano non solo eliminerà code e ingorghi, ma ci farà arrivare prima ovunque. Prestando l’orecchio ai suoi detrattori, invece, pare di essere vicini alla fine della civiltà: passeremo il resto della vita in coda e non arriveremo mai dove dobbiamo arrivare, in una specie di riedizione 4.0 dell’Autostrada del Sud di Cortázar, splendido racconto di un ingorgo alle porte di Parigi durato talmente a lungo da vedere nascere (e morire) l’amore tra due automobilisti in coda.