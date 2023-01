"Entro gennaio presenteremo il progetto per la Porrettana"

"Entro il mese di gennaio incontreremo i sindaci per presentare il progetto di ammodernamento della statale Porrettana e poi andremo al ministero delle Infrastrutture per chiedere di finanziarlo". Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Montagna Igor Taruffi nel giorno dell’Epifania in occasione dell’inaugurazione, sulle piste del Corno alle Scale, dello Chalet delle Terme di Porretta ’Tavola del Cardinale’, con la nuova gestione del Gruppo Monti Salute Più. In una giornata dal clima primaverile, con centinaia di escursionisti sui prati che, in questa stagione, dovrebbero essere coperti di neve e popolati di sciatori, è stata lanciata questa nuova scommessa imprenditoriale.

"Mi chiedono cosa c’entri lo chalet con le Terme – ha detto il generale manager del Gruppo Monti, Graziano Prantoni –. In apparenza c’entra poco, ma in realtà c’è dietro un disegno importante di valorizzazione completa del territorio. Noi pensiamo che oggi l’offerta per essere vincente debba essere di qualità. Siamo abituati da 50 anni a fare scommesse e pensiamo, con l’aiuto di tutti i soggetti del territorio, di vincere anche questa". "Compito dell’ente pubblico – ha sottolineato il sindaco di Lizzano Sergio Polmonari – è fermare lo spopolamento della montagna, e questo dipende soprattutto dall’occupazione. La montagna non è una riserva indiana. Lizzano vuole occupazione, lavoro e il sostegno delle istituzioni perché, non dimentichiamolo, la vita della pianura dipende dalla salute della montagna". "Dobbiamo essere bravi a gestire le nostre risorse per 365 giorni all’anno – ha aggiunto la delegata metropolitana al Turismo, Barbara Panzacchi –. Ora c’è bisogno di ristori e aiuti per chi cerca di tenere aperte le attività e di resistere". L’assessore Taruffi non ha evitato il tema: "Il cambiamento climatico è un dato di fatto e noi dobbiamo essere in grado di diversificare l’offerta per 12 mesi all’anno. Incontreremo il ministero Santanché e le chiederemo di contribuire e fare la sua parte, la Regione come sempre farà la propria. Dobbiamo dare ai giovani la possibilità di restare sul territorio".

Enrico Barbetti