"Entro il 2025 la nuova rotatoria fra la trasversale e via Fanin"

Entro l’autunno dell’anno prossimo nel territorio di San Giovanni in Persiceto arriverà una nuova rotonda. E’ possibile grazie a 800.000 euro di finanziamenti statali, tanto che il Comune di Persiceto e Anas sono in procinto di stipulare una convenzione per dare vita a questa nuova opera. Lo scopo è quello di realizzare una rotatoria che sorgerà all’intersezione tra via Fanin e la Trasversale di Pianura, una zona in cui la viabilità soffre perché qui nelle ore di punta si congestiona puntualmente il traffico.

"Con il passaggio delle competenze sulla Trasversale di Pianura da strada provinciale a strada statale – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – Anas ha recepito una nostra sollecitazione cogliendo la necessità di realizzare una rotonda tra la ex SP3 e via Fanin. La legge di Bilancio 2022 aveva previsto risorse statali grazie alle quali è stato finanziato l’intervento stradale sulla SS 253 bis (ex SP3) ’Lavori per la razionalizzazione dell’intersezione con la comunale via Fanin’ per un importo di 800.000 euro. E nell’occasione voglio rivolgere un ringraziamento al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in particolare al vice ministro Galeazzo Bignami per l’attenzione riservata alla viabilità del nostro territorio".

A parere del primo cittadino, grazie a queste sinergie, in un futuro imminente, sarà realizzata una rotatoria in un punto ora molto trafficato. La rotatoria dunque consentirà di regolamentare il traffico e di renderlo più sicuro. "I lavori sull’area interessata – continua Pellegatti – saranno effettuati direttamente da Anas con cui fra poco stipuleremo una convenzione. Dopo la stipula della convenzione necessaria alla gestione dell’area su cui sorgerà la rotatoria, è prevista la progettazione dell’opera in capo alla stessa Anas per il prossimo autunno".

"I lavori di realizzazione dell’opera – aggiunge con una certa soddisfazione il sindaco Pellegatti – dovrebbero poi partire a primavera del 2025. E terminare entro l’autunno dello stesso anno". E sempre in tema di lavori pubblici riguardo alle strade, l’amministrazione comunale segnala alcune modifiche alla viabilità in via Fermi.

Per consentire lo svolgimento dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio della scuola media "Mameli", in via Malpighi, fino al 31 agosto prossimo è stato disposto dal Comune il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel parcheggio di via Fermi adiacente all’edificio scolastico. Stiamo parlando più precisamente del tratto compreso tra le vie Costa e Galvani.

Pier Luigi Trombetta