Entroterre Festival con l’Harvestehuder. Sinfonieorchester

Appuntamento con la grande musica stasera alle 21.30 nella la Sala Bossi del Conservatorio Martini, in piazza Rossini. Sarà ospite infatti la Harvestehuder Sinfonieorchester Hamburg, diretta da Massimo Taddia, con Tommaso Baldon al pianoforte, con uno speciale evento in anteprima alla decima edizione di Entroterre Festival, il cui ricavato sarà in parte devoluto alla Croce Rossa. Una serata di ’avvicinamento’ all’apertura, prevista per l’8 luglio, del festival estivo che è diffuso in tutta Emilia-Romagna (ma anche in Toscana e in Lazio), diretto da Luca Damiani, ideato e organizzato da Fondazione Entroterre, ente presieduto da Claudio Borgianni.

La prestigiosa Orchestra giovanile di Amburgo è quindi protagonista di questo evento speciale, con un concerto dedicato ad alcuni dei più grandei compositori del XVIII e XIX secolo: Wolfgang Amadeus Mozart e Johannes Brahms. In programma l’Ouverture dal ’Don Giovanni’ KV 527 e il Concerto per pianoforte ed orchestra n. 25 in do maggiore KV 503, di Mozart (al piano Tommaso Baldon) e la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Brahms.