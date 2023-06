Entroterre, il festival per tutti Bande, concerti e trekking

C’è una dedica particolare alle bande nel cuore di Entroterre Festival, al via sabato in città e poi pronto per partire alla volta dell’intera regione con ben 100 spettacoli. La due giorni inaugurale intitolata ’Banda BO’ è all’insegna dell’accessibilità della musica, sentita come un valore, e verrà diffusa in modalità itinerante nei sette quartieri cittadini, partendo già il 24 alle 9 da Piazza Nettuno con la Camminata dei Risvegli dell’Associazione Casa dei Risvegli Luca De Nigris, a cura del Teatro dei Mignoli e con la Bologna Bridge Band, per arrivare ai 300 Scalini. Alle 16 c’è una Visita Sonata al museo della musica e alle 19,30 concerto della Fanfara dell’arma della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze. In chiusura alle 21 al museo di San Colombano, nelle sale della Collezione Tagliavini (con replica il 25 alle 12), verrà ospitato il ‘concerto aumentato’ Senti! La storia di una musicista sorda. Omaggio a Dame Evelyn Glennie, rivolto a un pubblico vasto, inclusivo degli spettatori ipoacustici e non vedenti.

La seconda giornata vedrà protagonisti altri luoghi, da Bsmt con la Filarmonica Imolese alla piazza Lucio Dalla col corpo bandistico Città di Castel San Pietro Terme e fino alla banda FunkOff che parte alle 18 da piazza Maggiore per girare. Grande coinvolgimento dello spazio ai 300 Scalini con serate site specific all’insegna di una contemporanea contaminazione tra musica, trekking, teatro, yoga, poesia, come succede ad esempio nel concerto jazz del Carlo Atti Quartet, col teatro d’attore e di figura promosso da Supersocrates di Teatro Elettrodomestico ho lo spettacolo Lunatica di Enza Prestia in cui la cantautrice fa rivivere l’incontro tra lo spirito popolare del suo essere figlia di emigrati e la forza sudamericana del suo luogo di nascita, l’Argentina.

Da segnalare poi a San Lazzaro, il 27 giugno, Velia Lalli in Outsider all’Arena Via Emilia 92: Outsider in tutti i sensi, Lalli racconta come meglio sa fare, ridendoci su, la sua battaglia contro il cancro. Oltre la paura, la diffidenza anche nel parlarne, donando una nuova leggerezza a un tema ancora considerato tabù. Nel filone In mezzo scorre il fiume, poi, il primo luglio Storie di gessi, vigne e animali con camminata panoramica per valli e colli attorno a Borgo Tossignano fino ad arrivare alla Rocca dove si terrà il concerto dei Mulieris Voces e la proiezione del documentario Tossignano Sotterranea.

Benedetta Cucci