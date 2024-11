Enzo Avitabile e il trapianto di cornea al Sant’Orsola di Bologna: “Grazie a tutti e a prestissimo”

Bologna, 12 novembre 2024 – Questa mattina Enzo Avitabile si è sottoposto a un intervento di trapianto di cornea presso l'Irccs Policlinico di Sant'Orsola a Bologna. L'intervento, eseguito dal professore Luigi Fontana, ordinario di Malattie dell'Apparato Visivo presso l'Alma Mater e direttore dell'Unità operativa complessa di Oftalmologia del Sant'Orsola, è perfettamente riuscito.

Il cantautore e compositore partenopeo ha voluto ringraziare in primis il professore Fontana e il suo team che hanno eseguito l'intervento e i numerosi fan, colleghi e amici musicisti che hanno inviato messaggi si sostegno e vicinanza. Enzo Avitabile, in un video, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute e dato appuntamento ai suoi fan alle prossime settimane quando tornerà all'attività live.

"Ciao a tutti, qui Enzo Avitabile - dice l'artista nel video - ma non ho alcun concerto da comunicarvi, solo condividere con voi questa gioia. Mi trovo al Policlinico Sant'Orsola di Bologna dove mi sono sottoposto ad un intervento di trapianto di cornea, andato grazie a Dio a buon fine. Ringrazio il professor Fontana e il suo staff per la dedizione e per l'affetto che mi hanno donato. Ringrazio la mia famiglia, ringrazio l'altra mia famiglia che è quella del mio management e ringrazio tutti voi per il supporto, tutti i miei fan, i miei amici, i miei amici artisti napoletani e non. Vi ringrazio perché mi siete stati tutti molto vicino. Presto ci vediamo perché ritornerò operativo, con Enzo Avitabile tutti progetti speciali di musica e grazie di esistere, vi voglio bene".