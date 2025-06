Enzo Mengoli (Banca di Bologna): "Orgogliosi di sostenere la gara"

Non ha dubbi, Enzo Mengoli, presidente della Banca di Bologna, del perché l’istituto di credito sostenga con convinzione il coinvolgimento del territorio nella 1000 Miglia. "Parliamo della corsa di regolarità più importante. Fino al 1957 è stata una vera e propria gara di velocità. Enzo Ferrari la definiva la corsa più bella del mondo e abbiamo ritenuto che valesse la pena di creare le condizioni perché approdasse nel territorio bolognese. Siamo molto orgogliosi".

Presidente, come è andata?

"Abbiamo sostenuto la cosa d’accordo con il Comune di San Lazzaro. L’anno scorso ospitavamo la penultima tappa: gli equipaggi arrivavano da Roma, quest’anno parliamo della prima tappa. Durante il percorso le auto toccheranno tanti borghi meravigliosi".

Un bel gioco di squadra, dunque.

"Siamo riusciti a portare la manifestazione nel nostro territorio in cui la passione per i motori è molto importante. Parliamo di oltre 400 macchine d’epoca, di cui 130 precedenti al 1940, molto importante per un territorio come il nostro. E gli equipaggi stranieri rappresentano circa 30 paesi nel mondo: è una grande vetrina".

Non solo 1000 Miglia: la Banca di Bologna sostiene molti progetti?

"Siamo molto attenti, supportiamo tanti ambiti, dalla sanità, alla formazione, la cultura, la solidarietà. Cerchiamo di fare la nostra parte, l’anno scorso abbiamo sostenuto 120 associazioni nei vari campi: proviamo a giocare bene il nostro ruolo. Ma anche questa corsa porta beneficio a Bologna".

In che modo?

"È una manifiestazione che lancia la notorietà del nostro territorio in tutto il mondo, c’è la fila delle persone che vorrebbero partecipare, una vera lista d’attesa. L’evento, poi, non riguarderà sono i sanlazzaresi, ma appassionati che arrivano da tutta la provincia, fino al circondario imolese".

Perché secondo lei la 1000 Miglia ha questo fascino senza tempo?

"Le macchine sono bellissime. E, tra l’altro, proprio un cittadino di San Lazzaro è l’unico al mondo ad avere vinto 10 volte la competizione, Giuliano Canè con la moglie Lucia Galliani".

le. gam.