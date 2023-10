Enzo Setteducati lascia il cinema Orione: "Dopo tanti anni, mi sono ritrovato da solo"

"Il mio viaggio all’Orione finisce qui. Mollo gli ormeggi". É quello che gli spettatori affezionati del cinema teatro di via Cimabue, uno di quei miracoli di quartiere in cui si incontravano programmazione ricercata e risposta del pubblico, non avrebbero voluto leggere. I titoli di coda gli ha scritti Enzo Setteducati, che per sette anni ha diretto la sala parrocchiale superando la tempesta della pandemia e portando ospiti internazionali. Setteducati lascia con una lettera – pubblicata sulla pagina Facebook del cinema, sotto cui fioccano commenti carichi di dispiacere e ringraziamenti – in cui ripercorre "anni densi, volitivi e sognanti, ostinati, a voler ribadire che cultura non è un esercizio fine a se stesso, ma dialogo concreto, che cambia persone e luoghi". "Dirigere l’Orione ha rappresentato per me l’esperienza di saper trattare le storture con sacrificio e colmare le crepe", in un "viaggio fatto di sperimentazione cercando di coniugare sostenibilità economica a nuove opportunità. Dalla periferia di una città come Bologna, mettere al centro ciò che viene solitamente considerato periferico, da qui l’esercizio in tempi non sospetti di una multiprogrammazione intensa, muscolare, potente". Un impegno che si è tradotto in "oltre mille film, selezionati uno ad uno, visti per lo più di notte", in "250 ospiti". Setteducati ricorda l’esperienza di Dis|chiuso, durante il Covid, che ha lasciato la sala "aperta virtualmente, agli spettatori, ai film indipendenti e ai loro distributori". Progetto che Europe Cinemas scelse per rappresentare l’Italia nel 2020. Nei sette anni ci sono stati anche la "precarietà di un lavoro autonomo, poi part time, affiancato da una successione di contratti a termine, lavoro contraddistinto da un volontariato necessario", "momenti in cui ci sono state da affrontare narrazioni inadeguate, scollate dalla realtà dell’esperienza praticata dalla comunità del Cine Teatro Orione. Tanto fare che si scontra con le rigidità di consuetudini – regole presenti, ma non scritte – che banalizzano il valore generativo del lavoro e dell’ingegno, del singolo. Tanto fare che, dal punto di vista macro economico e delle politiche nazionali relative ai luoghi di cultura, avvalora l’idea che le professioni dello spettacolo non abbiano dignità, non abbiamo diritto a una retribuzione giusta e a giuste tutele. A un certo punto dopo una stagione strepitosa, quest’estate mi sono ritrovato completamente solo. Per garantire una nuova sostenibilità alla sala in questo silenzio assordante, ho aperto a un’alternativa per continuare il sogno con strumenti e risorse più efficaci. L’apertura non e stata accolta".

E se Setteducati conclude che il suo "viaggio continuerà" altrove, il cinema riprenderà la sua programmazione a fine mese. La rassicurazione arriva da don Giampiero Congiu, parroco di San Giuseppe Cottolengo, per cui le dimissioni di Setteducati sono stati "un fulmine a ciel sereno". "Enzo ha lavorato benissimo e lo ringraziamo, siamo rimasti spiazzati– considera–, ma assieme al circuito Acec stiamo trovando una soluzione, c’è già chi subentrerà, stiamo facendo il passaggio di consegne. Si seguirà lo stile di prima, magari con più apertura alle famiglie". Sulla solitudine cui Setteducati fa riferimento nella lettera, il parroco risponde che "dall’anno scorso è stato anche affiancato da una commissione cinema, lo abbiamo sostenuto".

le. gam.