"Enzo Tortora, un processo che non doveva iniziare"

"Il processo ad Enzo Tortora non sarebbe mai dovuto iniziare, bastava usare il buon senso". Non ha dubbi l’avvocato Raffaele Della Valle, storico difensore di Enzo Tortora che nel corso dell’incontro organizzato dall’associazione ‘Libera-Mente Civica’ ai chiostri di San Domenico – in cui ha presentato il libro ‘Quando l’Italia perse la faccia’ –, definisce "liquame e sterco" le accuse di spaccio di droga e associazione a delinquere mosse dalla Procura di Napoli al presentatore televisivo. Arrestato nel 1983 in base alle confessioni di due pentiti di camorra, Tortora ha dovuto aspettare 4 anni prima di essere assolto da tutte le accuse. "I due Maradona del diritto, come i giornalisti chiamavano i pm titolari delle indagini, avrebbero dovuto prestare attenzione" alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, che indicavano Tortora come un componente della Nuova Camorra organizzata. Il processo nei confronti del presentatore "è stato una tortura, un errore giudiziario" e lui ha combattuto finché "quella bomba al cobalto che aveva dentro è deflagrata e si è ammalato di cancro", racconta la sua compagna, la senatrice Francesca Scopelliti.

"Per la storia di Enzo nessuno ha pagato, solo lui con la sua vita – aggiunge –. È una vittima della malagiustizia". "L’importante è testimoniare che ci sono stati episodi che non devono ripetersi", conclude il magistrato e deputato Stefano Dambruoso.

Benedetta Dalla Rovere