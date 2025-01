Epifania a Bologna, lo show della sfilata dei Re Magi coi cammelli

Bologna, 6 gennaio 2025 – Dopo lo show della Befana portata in giro a suon di pedalate dal sindaco Matteo Lepore e il proseguo della giornata alla ‘Casa dei Risvegli Luca de Nigris’.

L'arrivo dei Re Magi in centro a Bologna con i cammelli (fotoschicchi)

Nel primo pomeriggio, mentre si festeggia anche all’Ippodromo Arcoveggio, i Re Magi arrivano in piazza Maggiore e lì portano i loro doni a Gesù Bambino. Sono accompagnati da un corteo che è partito dalla parrocchia dei Santi Angeli Custodi e che ha raggiunto il Crescentone venendo accolto dalle canzoni del coro "Le Verdi Note" e dall’arcivescovo.

"L’Epifania è la festa della speranza – sono le parole di Zuppi – perché è il momento in Gesù si rivela. Un gesto che nasconde il mistero della vita anche se oggi sono tanti i bambini che non hanno futuro a causa della povertà e della guerra. Dobbiamo spogliarci delle paure e delle miserie che ci impediscono di trovare e di seguire quella stella che ci aiuta a capire quale sia la nostra vera meta. Bisogna sempre guardare il cielo per camminare sulla terra". Nel tardo pomeriggio il cardinale ha poi presieduto la messa dei Popoli in cattedrale. La celebrazione ha raccolto in preghiera tutte le comunità cattoliche presenti in città con la preghiera del Padre Nostro che è stata celebrata in 16 lingue diverse.