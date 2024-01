Epifania, Zuppi invita a spegnere le tenebre con l'amore

Tredici lingue diverse si alternano durante la Messa dei Popoli che chiude la festa dell’Epifania. I cattolici di tutte le nazionalità si ritrovano nella cattedrale di San Pietro sapendo che un anno è passato e che le cose non sono migliorate, come se l’uomo non fosse capace di imparare dai suoi errori e fosse indifferente ai lamenti di chi soffre. "Siamo immersi nelle tenebre – sono le parole del cardinale Zuppi – ed è immenso il dolore nel cuore di tanti in un mondo che è ridotto davvero ad un ospedale da campo, segnato da tanta violenza, da tanta guerra, da tanta ingiustizia. Vediamo la terra segnata dal sangue del fratello: la guerra è sempre un fratello che uccide un altro fratello che non lo riconosce più. Si arriva a giustificare di uccidere chiunque e non possiamo mai abituarci all’odio che è l’istinto da dominare per non essere dominati da lui".

Pur essendo un giorno di gioia, con la Chiesa che ricorda la rivelazione di Dio incarnato come Gesù Cristo, l’arcivescovo preferisce approfondire il tema di come l’altro non sia vissuto come un fratello. "Si arriva a torturare, pratica infame, terribile, umiliante, molto diffusa e che calpesta i diritti fondamentali della persona. Guai a mettere in discussione questi diritti o ad essere indifferenti se avviene ad altri, perché poi colpisce tutti e quell’altro è sempre mio fratello o mia sorella. Chi è stato travolto dalla violenza e dalla guerra, chi scappa da queste o dalle sue figlie che sono la povertà, la fame e l’ingiustizia, porta con sé un dolore enorme, ma anche un desiderio di futuro, di luce e di speranza. Ecco perché Dio si manifesta in Gesù, perché tutti possano vedere".

L’altra piaga, inevitabile da affrontare davanti a fedeli di differenti etnie, è quella del razzismo. "È curioso che sia aumentata la divisione – ha concluso il porporato – sebbene oggi vi sia più comunicazione. Purtroppo è aumentata l’ignoranza ed è aumentato il vivere per se stessi: abbiamo tanto, ma non abbiamo il nostro prossimo tanto che diventa un nemico e con grande preoccupazione sentiamo di nuovo crescere il seme dell’antisemitismo come quello di tanti razzismi, per cui la vita dell’altro non è definita da quello che è, ma dal mio pregiudizio. Non si gioca con i pregiudizi perché non sono mai bonari e in genere chi ha pregiudizio sarà vittima di pregiudizio. Il pregiudizio pensa di capire le differenze, mentre in realtà alza soltanto dei muri. Certo che siamo diversi, e questo è il motivo per cui c’è una bellezza in tutti, e il pregiudizio offende Dio. Nel buio di questo mondo dobbiamo sempre avere un cuore acceso dall’amore. Gesù è re perché ama, e solo se lo amiamo e amiamo come ama lui possiamo essere quella luce che spegne le tenebre di questo mondo". Nel pomeriggio Zuppi aveva ricevuto i Magi nella Basilica di San Petronio insieme anche alla vicesindaca Emily Clancy.