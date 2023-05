Equal for lunch, incontri sulla parità di genere Clancy lancia gli appuntamenti ’in pausa pranzo’

Una serie di incontri da seguire durante la pausa pranzo, per riflettere sul concetto di uguaglianza e affermarlo come bene primario. Questo è l’obiettivo di ‘Equal for Lunch’, l’iniziativa promossa da Citta Metropolitana e Comune, all’interno del piano per l’Uguaglianza.

Durante i dibattiti, rappresentanti di istituzioni, esperti ed esperte, giornalisti e giornaliste, discuteranno di temi riguardanti proprio la parità.

"L’appuntamento mira ad essere ’una cassetta degli attrezzi’ sotto forma di menù", ha dichiarato Simona Lembi, la responsabile del piano per l’Uguaglianza metropolitano. "Gli appuntamenti rispondono ad un bisogno preciso, quello di approfondire e discutere il tema di una vera equità a cui aspirare", sottolinea la vicesindaca del Comune, Emily Clancy, la quale aggiunge anche che "c’è la necessità di far uscire il tema delle pari opportunità". Sia Lembi che Clancy, hanno ringraziato le chef che hanno ’sposato’ il progettom, tra cui Federica Frattini di ‘Podere San Giuliano’, secondo cui "uguaglianza vuol dire avere l’opportunità di potersi giocare le proprie carte senza essere ostacolato o aggirato". Il primo incontro pilota è stato l’8 marzo e si è dibattuto sull’articolo 37 della Costituzione.

Appuntamento domani alle 13, si parlerà di tutela dei figli delle coppie omogenitoriali, con anche un intervento di Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto del Sindaco e delegato al lavoro della Città Metropolitana. Incontro previsto anche il 31 maggio dove si discuterà delle misure di equilibrio nel Pnrr e negli appalti insieme, tra le ospiti, ad Annalisa Boni, assessora comunale ai fondi europei. Sono previsti poi due incontri nel mese di giugno e uno, l’ultimo, il 12 luglio, un anno dopo l’entrata in vigore del piano per l’Uguaglianza .

Gli incontri dureranno mezz’ora e si terranno in streaming all’ora di pranzo sul sito www.pianouguaglianza.it