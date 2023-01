Equilibrista ai Giardini Margherita di Bologna, passeggiata da brivido sul filo nel parco

Bologna, 13 gennaio 2023 – Il filo teso tra due alberi è il palco perfetto per una passeggiata da brivido. Dove? Sul laghetto dei Giardini Margherita.

Sì, questa mattina, un ragazzo di circa trent’anni, ha tenuto tutti per diversi minuti con il fiato sospeso. Dopo aver legato un lungo cavo a due alberi lontani tra loro lo ha portato in tensione.

Salito in cima poi, a diversi metri di altezza sopra le acque quiete, si è lanciato in un attraversamento in equilibrio. In mano solo un’asta, proprio come gli acrobati. L’esibizione ricorda tanto le gesta dei famosi funamboli che camminano nel vuoto, su una corda tesa fra i grattacieli. Mancano in questo caso i giganti di cemento, ma lo sfondo dei Gardens – da parte sua – ha sicuramente impreziosito l’azione del giovane.

Uno spettacolo gratuito per i tanti frequentatori dei Giardini Margherita che, a lungo, sono rimasti con il naso all’insù a guardare il funambolo.