Era al telefono con la sorella

Poco più di un anno fa, a Bologna, la vita di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, è stata spezzata per sempre dall’uomo di cui era stata innamorata. Rientrava da una cena a casa della sorella Stefania ed era al telefono proprio con lei quando si è trovata davanti il suo ex Giovanni Padovani, 27 anni. Armato di martello, l’attendeva davanti al portone. L’ha massacrata prima vibrandole un colpo con l’arma portata da Senigallia, poi l’ha finita a calci, pugni e colpi di una panchina di ferro trovata vicino all’ingresso del palazzo non lasciandole scampo. Proprio in questi giorni sono stati diffusi gli audio delle telefonate dell’assassino e della vittima da cui emerge la crescente paura di Alessandra di essere aggredita dall’ex fidanzato.