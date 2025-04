Era ricercato in Croazia, preso a Malalbergo

Vaga per Malalbergo su un’auto con targa straniera: è ricercato in tutta Europa per sequestro di persona e stupro. Un 40enne sloveno è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Malalbergo. Era la notte tra domenica e lunedì, quasi le 2.30. I militari afferenti alla compagnia di Molinella erano fuori di pattuglia per un controllo sul territorio.

Sulla strada principale di Malalbergo, via Nazionale, hanno notato arrivare un’utilitaria con targa straniera e l’hanno fermata. Alla guida un uomo, poi identificato nel 40enne sloveno che, alla vista dei carabinieri, è parso da subito strano e agitato. I militari gli hanno chiesto i documenti e, grazie al portale informatico a disposizione delle forze dell’ordine, hanno potuto appurare che si trattava di un ricercato. Il 40enne fermato risultava, infatti, destinatario di un mandato di arresto europeo (m.a.e.) emesso dall’autorità croata. L’uomo era ricercato, dal maggio 2023, dopo che in Croazia aveva sequestrato e violentato una giovane del posto. Dopo aver dato notizia al pubblico ministero di turno di Bologna, l’uomo è stato portato nella casa circondariale Rocco D’Amato di Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Soddisfatto il sindaco, Massimiliano Vogli: "Complimenti vivissimi per la straordinaria operazione portata a termine, lunedì scorso, dal comandante della stazione di Malalbergo, il maresciallo Christian Giarnera, e della sua vice, il maresciallo Paola Nardelli. I due militari hanno portato all’arresto di un ricercato con mandato di cattura europeo per reati molto gravi contro una donna. L’arresto di questo pregiudicato, da parte anche di un militare donna, sottolinea il senso di responsabilità e professionalità della marescialla: il comandante Giarnera è al comando di una stazione con ben quattro donne carabiniere. Sono soddisfatto perché il lavoro di controllo delle forze dell’ordine sul nostro territorio, molto delicato in quanto ci troviamo tra la ss64 e il casello autostradale di Altedo, viene svolto e coordinato dalla compagnia di Molinella, guidata dall’ottimo capitano Tommaso Andrea Marizza".

Zoe Pederzini