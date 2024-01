Era ricercato in Spagna, preso in città

È stato arrestato al Marconi mentre stava per prendere un volo per Marrakech. L’uomo, un cittadino marocchino di 42 anni, era destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dalla Spagna: era ricercato per un duplice tentato omicidio di una donna e un uomo, commesso ad Almeria una decina di anni fa. Residente a Firenze, era noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti in maniera di sostanze stupefacenti. Fondamentale è stata l’intuizione di una poliziotta, che al controllo passaporti ha notato che il marocchino, solito usare diversi alias, era molto agitato. L’agente della Polaria ha quindi approfondito la ricerca ed è riuscita a collegare gli alias al nome fornito dall’uomo. È stata avviata la procedura di estradizione.