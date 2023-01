"Era una persona buona Ci mancherà qui al bar"

"Franco era una persona tranquilla, un uomo buono. Dalla fine dell’estate scorsa, tutte le mattine veniva al bar e passava qui parecchie ore. Ci dispiace molto per quello che gli è successo". A parlare sono alcuni dipendenti della pasticceria Levante nell’omonima via Emilia, distante pochi metri dal luogo in cui, all’alba del 3 dicembre scorso, Franco Bertolucci è stato vittima di un incidente mentre, in sella alla sua bicicletta, stava raggiungendo proprio il bar. "Quella mattina – sottolineano i dipendenti – non abbiamo visto né sentito niente. Dopo l’incidente, la sorella è passata a lasciare dei cartelli nella speranza che qualcuno si facesse avanti, ma nessuno dei clienti ci ha mai detto qualcosa. Anzi, ci chiedevano informazioni su quanto successo. Sapevamo dei problemi psichiatrici di Franco, ma con noi è sempre stato gentile. Se a volte gli facevamo notare che era qui da troppo tempo, si scusava e andava via". Bertolucci era una persona conosciuta in zona, come testimonia una donna che lavora alla Tabaccheria Grilli Giuliano, al numero 129 di via Emilia Levante. "Ogni tanto – racconta – passava in negozio. Vediamo tante persone durante il giorno, ma la sua non era una faccia nuova. Quando è successo l’incidente,...