"Era una roccia: non la vedi, ma c’è"

Sebastian Krüger, regista e documentarista tedesco, conosceva bene Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. "Ero a casa loro, in via Gerusalemme, solo qualche settimana fa", afferma, all’uscita della chiesa di San Giovanni in Monte, dove si appena conclusa le cerimonia funebre per la moglie dell’ex premier. Nel 2006, Krüger aveva seguito per alcuni mesi la campagna elettorale di Prodi, che a maggio fu nominato premier dopo avere sconfitto nelle urne, per la seconda volta, Silvio Berlusconi. Da molte ore di materiale registrato in giro per l’Italia Krüger aveva realizzato Lo sfidante, documentario sul Professore e un dietro le quinte della campagna elettorale.

Qual è il primo ricordo che ha di Flavia Franzoni?

"Il ricordo di una persona molto seria, con una personalità che mi intimidiva. All’inizio teneva un po’ le distanze... Poi, man mano che ci siamo conosciuti, si è aperta e io mi sono tranquillizzato".

Una donna semplice con una personalità forte?

"Flavia è sempre stata una roccia. Una roccia che non si vede, che sta sotto il pelo dell’acqua, ma che c’è".

La professoressa che rapporto aveva con il marito Romano?

"Il loro era davvero un rapporto fantastico. Parlavano sempre, ogni volta che gli impegni e la situazione lo permettevano. Uno cercava sempre l’altra, e viceversa. Appena possibile condividevano tutto".

Anche durante i mesi frenetici di una campagna elettorale?

"Si sentivano di frequente, durante la giornata. E ogni volta che era possibile, compatibilmente con gli impegni di lavoro, Flavia raggiungeva Romano. Quando lei c’era, lui la cercava spesso: ‘Flavia, che ne pensi?’, le diceva".

Discutevano di politica?

"Certo, anche di politica. Flavia aveva princìpi molto solidi. Ma era sempre aperta al dialogo. Con tutti".

Luca Orsi