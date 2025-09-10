"Era unico, non ha eredi. Mi disse: ’Ricordatelo, scrivere è una missione’"

"Mi ricordo ancora quando gli portai i miei primi racconti, si scriveva ancora battendo a macchina e si fotocopiavano i fogli, avevo poco più di vent’anni, lui forse quaranta, era la metà degli anni Ottanta". La scrittrice Grazia Verasani ha avuto dei mentori importanti e storici come Gianni Celati e Roberto Roversi. E certamente Stefano Benni, che la supportò molto e le disse: "Scrivere è una missione, ricordatelo".

Come avvenne il vostro incontro? "Ero tornata da Roma e avevo dato due racconti a Roberto Roversi, conosciuto tramite Tonino Guerra, per la sua rubrica ’Incontri 2000’. In quel periodo ho conosciuto Benni perché avevamo degli amici in comune. Un giro di cui faceva parte anche Bergonzoni. Ci frequentavamo girando per osterie, nelle tavolate allo Zelig. Un giorno trovai il coraggio e gli dissi che scrivevo e che avevo pubblicato qualcosa sul Manifesto, e se magari gli interessasse leggere qualcosa".

Come andò? "Gli portai dei racconti che gli piacquero e che fece leggere alla Feltrinelli dicendo che ero giovane ma che dovevano tenermi d’occhio. E mi prendeva in giro perché mi vedeva in giro di notte sempre vestita un po’ dark, quindi mi diceva di andare a casa a scrivere, perché dovevo fare una raccolta dei racconti. Io lavoravo a quel tempo al Florian Studio come doppiatrice per mantenermi e intanto scribacchiavo, ma lui davvero è stato tra i primi a incoraggiarmi e a dirmi che avevo talento. E se mi vedeva svogliata e incostante mi diceva che scrivere è una missione. Dopo 40 anni ancora me lo ricordo bene".

Per lui la scrittura era questo? "Certo. Credo che abbia vissuto avendo molti amori, amando appassionatamente suo figlio, ma per lui, ne sono certa, la scrittura, l’arte, l’interpretazione del mondo, tutto ciò che confluiva nella scrittura, fosse la cosa più importante e che questo si mangiasse il resto. Stefano era davvero generoso. Aveva la fama di essere comico, divertente, ironico, brillante, ma aveva delle malinconie persistenti ed è stato sempre critico verso Bologna, città il cui governo non gli ha mai dato molto spazio, che ad un certo punto ha lasciato per Roma, ma poi qui è tornato".

Il libro che si porta nel cuore? "Bar Sport è il suo primo libro che ho letto, ma Il bar sotto il mare è quello che ho più amato. Peccato che non abbia un erede. Il suo uso straordinario delle metafore, la sua fantasia è unica. Uno scrittore che non parlava del suo ombelico ma che inventava, faceva satira politica, lavorava sul grottesco. Era un funambolo della scrittura e mi mancherà la sua immaginazione".