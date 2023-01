Gianni Gennasi

DEHORS

Due locali di piazza Santo Stefano hanno ottenuto dai giudici amministrativi la sospensione della delibera comunale che, da luglio, eliminerà i tavolini esterni di era Covid. Se ne riparlerà nel merito il 3 novembre. Brindano i gestori. Eravamo quattro amici al Tar…

CIRO CUOMO

Sequestrati al pregiudicato titolare di bar e ristoranti due ville, compresa l’abitazione in via Saffi, quote societarie e conti correnti per l’ammontare di un milione e mezzo. "Evasore fiscale seriale", secondo polizia e guardia di finanza. SchIVA l’OlIVA.