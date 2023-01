Eravamo quattro amici al Tar

Gianni

Gennasi

GOURMET

"Sto pensando di aprire un ristorante a San Lazzaro", ha rivelato in televisione a MasterChef Magazine il cuoco a domicilio Cristiano Cavolini. Bruno Barbieri lo ha gelato: "Ma no, ma quale San Lazzaro… Devi andare in centro, non in periferia vicino al cimitero (quello dei polacchi, presumiamo; ndr)". Il piatto piange.

BOTTEGHE ADDIO

In nome e per conto dei piccoli negozianti, la Confesercenti ha chiesto formalmente al Comune di Anzola e alla Città metropolitana di soprassedere alla realizzazione di un ipermercato ("non utile") prevista a Lavino. Dal municipio hanno già risposto che è troppo tardi, il Grande Intervento Urbanistico si farà. Come dire: egregi signori del dettaglio, siamo spiacenti, ma dovete togliervi di Mezzo. DISTRIBUZIONE

Rispetto all’edizione di un anno fa sono aumentati del 40 per cento gli operatori e i visitatori di ‘Marca by BolognaFiere’, l’altra settimana. Salone ricco mi ci ficco.

IL SENATORE SCRITTORE Forte dei caldi apprezzamenti espressi dal cardinale Zuppi, venerdì in SalaBorsa Pier Ferdinando Casini presenterà il libro ‘C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’. Beati gli ultimi.

FEDELI ALLA LINEA

Sotto l’insegna ‘Cristiani e cittadini’, sabato scorso si sono riunite a Palazzo d’Accursio diverse realtà dell’associazionismo cattolico, su iniziativa delle Acli e del Mlac. Se è bianco fiore, fiorirà.

BASKET CITY

Domenica nera, nerissima, per Virtus e Fortitudo. La prima è riuscita nella mirabolante impresa di perdere a Brindisi nonostante un vantaggio di 24 (ventiquattro) punti nel terzo quarto; la seconda ha ceduto al PalaDozza alla squadra di Cividale del Friuli pilotata dall’ex coach Pillastrini. Chi si contenta rode.