Erba alta nel campo, ko a tavolino. Scuse del Comune al club di calcio

Un’erba talmente alta che la partita dell’Ozzanese calcio non si è potuta disputare. Questo quanto emerso dal comunicato della società: "Al momento dell’arrivo allo stadio, il campo si presentava in condizioni tali da non permettere l’inizio regolare della gara. Nonostante ciò, società, allenatore e giocatori si sono prontamente attivati per risolvere la situazione, riuscendo, con grande spirito di iniziativa e collaborazione, a reperire un trattorino tagliaerba e procedere autonomamente al taglio dell’erba. Purtroppo, l’intervento ha richiesto un tempo considerevole e l’orario d’inizio della partita è slittato ben oltre i limiti consentiti dal regolamento, rendendo impossibile la regolare disputa della gara. Si evidenzia che, nei giorni antecedenti la gara, la società aveva già inviato una comunicazione ufficiale via mail al Comune – attuale gestore dell’impianto – sollecitando il taglio dell’erba. Nonostante ciò, l’intervento non è stato eseguito. L’episodio solleva interrogativi sulla gestione degli impianti pubblici". La stessa situazione è stata denunciata anche dalla minoranza di SiAmo Ozzano per voce di Monia Vason e Gerardo Tranchitella: "Ancora una volta l’Ozzanese ha ‘perso’ la partita perché il campo è impraticabile. Il principale campo da settembre è gestito dall’amministrazione. In questi mesi abbiamo segnalato più volte l’incuria degli spogliatoi, sporchi e sempre aperti alla mercé di qualsivoglia persona, ma anche nel manto erboso, l’abbiamo visto mal curato, fangoso, privo di erba". Immediata la replica dell’amministrazione: "È stato fatto un errore perché in vista della partita il prato non è stato sfalciato – spiega il sindaco Luca Lelli –. Domenica scorsa, vista la situazione, si poteva giocare la partita su un altro campo, ma questa soluzione non si è voluta valutare. Questa amministrazione ha da sempre promosso lo sport in. Ci scusiamo per il mancato sfalcio, ma le opportunità per recuperare all’errore c’erano".

Zoe Pederzini