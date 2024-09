"Erba alta sulle strade provinciali, a rischio la sicurezza degli automobilisti"

"La sicurezza stradale nei territori provinciali è a rischio". La mancanza di manutenzione e il mancato taglio dell’erba agli incroci delle strade provinciali stanno creando situazioni pericolose per gli automobilisti e i cittadini. In particolare, le condizioni critiche sulla SP 4 Galliera e sulla SP 12 Basso Reno sono motivo di preoccupazione. Lo denunciano Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega e candidato alle prossime regionali, e Mattia Polazzi, capogruppo della Lega in Consiglio metropolitano. "Il sindaco metropolitano, Matteo Lepore, è troppo concentrato sui cantieri della Città di Bologna e snobba i territori di provincia", affermano i leghisti. Per Diego Baccilieri, delegato provinciale di FdI e candidato alle elezioni regionali, e Sara Mazzanti, vicepresidente del Consiglio dell’Unione Reno Galliera, "la situazione è insostenibile e rappresenta un grave pericolo per la sicurezza stradale e quindi per la vita delle persone".