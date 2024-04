Erbazzone Igp, fascicolo a Bruxelles

L’erbazzone, tipica torta salata di Reggio Emilia, potrebbe diventare presto il 45esimo prodotto Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Dopo il via libera da parte del ministero dell’Agricoltura, infatti, inizia il percorso per la certificazione europea a Bruxelles. "La notizia che il ministero ha dato parere favorevole alla registrazione del nome Erbazzone reggiano come Igp ci riempie di soddisfazione – dice l’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi –. Ora il dossier sarà trasferito a Bruxelles per passare al vaglio degli uffici della commissione europea. Si tratta di un ulteriore passo verso l’ottenimento della 45esima Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, con un prodotto che appartiene alla storia e all’identità delle famiglie reggiane e ha tutti gli elementi per essere promosso e diffuso nel mondo". L’erbazzone, di origine medievale, nasce come piatto povero contadino, diventando poi negli anni un vanto della cucina reggiana. "La Food Valley dell’Emilia-Romagna, con le sue 44 Dop e Igp, vale 3,6 miliardi alla produzione su 8,5 miliardi a livello nazionale – ricorda Mammi – e il comparto agro-alimentare della regione ha raggiunto nel complesso 34 miliardi di euro di volume produttivo, e quasi 10 miliardi esportati".