Ercole e Anteo, il Guercino ’miracoloso’

Tra mito e mistero, il Guercino continua a stupire e affascinare anche a quattro secoli di distanza. Un’opera in particolare, l’affresco Ercole e Anteo, che adorna il soffitto del salone dell’abitazione privata del marchese Renè Talon Sampieri, in Strada Maggiore al civico 24, è più che mai attuale, essendo legata a doppio filo a due dei simboli più rappresentativi di Bologna. Il primo, la ’grande malata’: la Garisenda. Recita la lapide posta sul lato orientale della torre. "Qual pare a riguardar la Carisenda, sotto il chinato quando un nuvol vada sovr’essa sì, ch’ella in contrario penda; tal parve Anteo a me che stava a bada di vederlo chinare". È Dante stesso, nell’Inferno al canto XXXI, a creare un legame indissolubile ed eterno tra la Garisenda e Anteo. E non è azzardato supporre che, data la distanza di poche centinaia di metri tra Palazzo Sampieri e la torre, il maestro centese sia stato ispirato nella realizzazione del capolavoro di pittura murale, proprio dalle parole del Sommo Poeta.

Il secondo simbolo di Bologna richiamato dall’opera di Giovanni Francesco Barbieri – questo il vero nome del Guercino – è il Nettuno, al Zigànt, per dirlo alla bolognese. Il dio del mare è infatti il padre di Anteo per la mitologia greca. Fin qui il mito. Il mistero invece riguarda lo stato di conservazione dell’affresco che, ancora oggi e dopo la bellezza di 393 anni, appare in condizioni quasi perfette. "Il 5 dicembre scorso si è tenuto a Ravenna – spiega Renè Talon Sampieri – un convegno dedicato al Guercino, organizzato dal Dipartimento dei beni culturali e dall’Università di Bologna, nel corso del quale è emersa la volontà di compiere studi approfonditi che contribuiscano a svelare, una volta per tutte, la prodigiosa resistenza dell’affresco allo scorrere del tempo. Per questo mi appresto a inviare una lettera al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sia per invitarlo a vedere personalmente l’opera, sia per sensibilizzarlo – conclude – sulla necessità di svolgere analisi approfondite e ipotizzare un’attività di restauro".

La scena, rappresentata nell’affresco con impareggiabile maestria, descrive l’epilogo del combattimento mortale tra Ercole, l’eroe figlio di Giove e della regina Alcmena, e Anteo, il gigante figlio di Nettuno e di Gea, la dea della terra. Ercole riesce a sconfiggere d’astuzia Anteo sollevandolo da terra, dalla quale il gigante malvagio trae la sua forza invincibile. Oltre all’evidente metafora dell’eterno conflitto tra il bene e il male, ve n’è un’altra, puntualmente rimarcata dal pittore centese con la frase latina vergata su uno dei bordi dell’affresco: "Sic pereat quisquis terra genitrice superbit – Così muoia chiunque, generato dalla terra, mostri superbia". Un elogio dell’umiltà e un intransigente disprezzo per la vanagloria.

Fabrizio Vecchi