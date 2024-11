Eredità contesa, battaglia in due tribunali

Nuovi colpi di scena a San Giovanni in Persiceto nella telenovela dell’eredità milionaria contesa tra il Comune e i parenti dell’agricoltore persicetano Vittorio Ragazzi, deceduto lo scorso 14 dicembre all’età di 84 anni. L’eredità è costituita da 1,2 milioni di liquidità in banca, un’azienda agricola con circa 11 ettari di terreni e una decina di cavalli, oltre a un appartamento nella cittadina.

Al momento l’amministrazione comunale ha già speso circa 70.000 euro per il mantenimento dei cavalli che fanno parte del patrimonio lasciato dall’anziano. Visto che il tribunale civile, dando in questa sede ragione al Comune, ha sequestrato l’azienda agricola e introdotto la figura di un custode giudiziario. Che manda avanti le cose e ha provveduto a cedere quasi tutti i cavalli, dopo che il Comune aveva anticipato varie decine di migliaia di euro per sistemare le criticità più gravi. L’eredità, in buona sostanza, ruota attorno a due testamenti, uno dei quali risultato apocrifo, e ad una scrittura privata che una delle due parti in causa ritiene falsa. La vicenda è già sfociata in due querele in sede penale e in un procedimento civile, e vede contrapposti da un lato il Comune di San Giovanni in Persiceto e dall’altro la sorella di Ragazzi, il fratello e la figlia di quest’ultimo. A dare il via alla battaglia legale è stata la pubblicazione da parte di un notaio persicetano, avvenuta il 20 dicembre dell’anno scorso, di un testamento olografo redatto da Ragazzi il 16 marzo dello stesso anno. Nel documento, consegnato personalmente al notaio da Ragazzi, l’84enne aveva scritto, testualmente: "Dispongo... che i miei beni vadano tutti in beneficenza. Diseredo i miei parenti, mia nipote e mia sorella". E qui entra in scena il Comune, perché nel testamento non erano indicati enti o associazioni benefiche a cui lasciare il patrimonio. E in casi del genere la legge prevede che i beni siano devoluti al Comune in cui la persona aveva il proprio domicilio. Ma i familiari di Ragazzi non ci stanno e attraverso un altro notaio fanno sapere di un altro testamento di Ragazzi redatto il 12 dicembre che aveva deciso di nominare eredi universali il fratello e la sorella.

Tuttavia, il Comune, ritenendo che il testamento prodotto dalla sorella fosse falso e confortato, sul punto, dal risultato di una perizia calligrafica, ha sporto querela contro ignoti per falso in sede penale e si è attivato anche in sede civile. Prima di procedere con la causa civile è stata tentata una mediazione, che è fallita. Ma che ha riservato un altro colpo di scena: in quella sede, infatti, i familiari hanno riconosciuto che il testamento del 12 dicembre era apocrifo, ma hanno prodotto una scrittura privata che destina parte dell’eredità a un istituto di ricerca scientifica. Anche l’autenticità di questa scrittura viene contestata dal Comune. Nell’agosto scorso, i familiari hanno impugnato l’ordinanza del tribunale civile. Ma nello scorso ottobre i giudici hanno respinto i loro reclami ritenendoli infondati. E la telenovela continua.

Per Luigi Trombetta