L’eredità da 100mila euro del partigiano Bolero per i viaggi della memoria

Bologna, 15 ottobre 2025 — Un gesto straordinario e carico di significato illumina la memoria collettiva e il futuro dei giovani italiani. L’eredità lasciata da Armando Gasiani, partigiano conosciuto come ‘Bolero’ sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti, sarà destinata a finanziare viaggi scolastici nei luoghi in cui l’umanità ha conosciuto la sua più oscura tragedia.

Oltre 100mila euro che, come ha sottolineato l’Anpi provinciale di Bologna, non rappresentano soltanto una somma di denaro, ma un investimento nella coscienza storica delle nuove generazioni.

La storia del partigiano Bolero

Gasiani, nato nel 1927, combattente nella 63ª Brigata Bolero Garibaldi, ha attraversato l’inferno della Seconda guerra mondiale con una forza d’animo che pochi possono immaginare.

Rastrellato ad Amola del Piano (Bologna) insieme al fratello Serafino e a centinaia di altre persone, fu prima rinchiuso nel carcere di San Giovanni in Monte a Bologna, venne imprigionato e torturato, prima di essere deportato nei campi di Bolzano e Mathausen, dove venne classificato come prigioniero politico.

Il fratello non sopravvisse (morì in ospedale poco dopo la Liberazione per le conseguenze di una tubercolosi non curata), mentre Armando tornò in Italia portando sulle spalle un dolore indicibile e una memoria che non osava condividere, temendo lo scetticismo di chi non avrebbe creduto alla sua esperienza. Solo la visione del film ‘La vita è bella’ gli fece comprendere che la verità, anche se dolorosa, merita di essere raccontata.

Un testimone instancabile nelle scuole

Da quel momento, Armando è diventato un testimone instancabile, girando le scuole di tutta Italia per raccontare l’orrore vissuto, per far sentire agli studenti il peso della memoria, per trasmettere un monito universale: la storia non può essere riscritta. Alla sua morte, nel 2021, Armando ha lasciato all’Anpi la somma considerevole, i suoi risparmi di una vita, con l’indicazione precisa: utilizzarla per portare i giovani nei luoghi della memoria.

I viaggi scolastici nei luoghi della memoria: l’impegno dell’Anpi

Anna Cocchi, presidente Anpi provinciale di Bologna, ha sottolineato che questi viaggi non sono “solo gite”: “Vedere e toccare in prima persona, emozionarsi e commuoversi — dice — può far comprendere ai più giovani cosa è stato l’orrore, cosa abbia comportato la nefasta ideologia di morte nazifascista".

"Abbiamo deciso - dice Cocchi - di utilizzare questa somma per finanziare i viaggi di studio per le scolaresche nei campi di concentramento e sterminio.Una decisione presa, non solo per onorare la memoria del nostro caro Armando, ma anche per dare un chiaro segnale politico a chi, con importanti responsabilità di governo, ritiene che si tratti solo di gite e che la storia possa essere riscritta negando l'evidenza dei fatti”. Il riferimento è alle dichiarazioni dei giorni scorsi della ministra Eugenia Roccella.

Ogni passo sui terreni dei campi di sterminio, ogni visita ai luoghi delle atrocità, porta con sé la forza di una testimonianza vivente, quella che Armando ha rappresentato fino all’ultimo giorno della sua vita. È un invito alla riflessione, un richiamo alla responsabilità di custodire la memoria e di trasformarla in impegno concreto. Questo investimento nella memoria non riguarda solo il passato: costruisce cittadini consapevoli, giovani pronti a difendere valori come libertà, democrazia e dignità umana. È un’eredità che diventa simbolo di speranza e resilienza, che trasforma il dolore in impegno, il ricordo in azione.

Grazie ad Armando Gasiani, le future generazioni avranno l’opportunità di camminare tra le ombre della storia, di guardare negli occhi la verità e di tornare trasformate, portando con sé il compito di difendere la memoria e di assicurare che l’orrore non si ripeta mai più. In questo gesto, Bologna e l’Italia intera ritrovano una luce che illumina la strada della coscienza collettiva.