"Eredità Sante Speranza, non c’era alcun tesoro"

In merito all’articolo "Il ‘tesoro’ di Speranza. ‘Fu circonvenzione’. L’erede condannata anche in Cassazione", apparso sul Carlino, "si fanno le seguenti osservazioni. In prima istanza, il termine ‘tesoro’, che compare nel titolo, risulta spropositato e fuorviante, così come la descrizione di esso". È quanto dice Carlotta D’Addato riguardo la vicenda dell’eredità del commercialista Sante Speranza. "Nel corpus dell’articolo – prosegue –, si legge, infatti, che il relictum comprenderebbe ’diverse centinaia di migliaia di euro tra beni immobili, conti correnti, crediti e titoli. Tra i beni di Speranza, una villa in Sardegna e una casa in centro a Bologna’ e che sarebbe interamente destinato alla sottoscritta. Quanto riportato non corrisponde al vero, dal momento che non solo non sono state contemplate le quote di legittima spettanti alla madre del de cuius e alla sua ex moglie, ma nemmeno i tre legati attribuiti alle nipoti". Poi, continua, "per di più, la sottoscritta è stata oltremodo accusata di aver svuotato i conti ’per centinaia di migliaia di euro’: trattasi di una lapalissiana iperbole, dal momento che il signor Speranza le ha donato poco più di 30.000 euro, come può comprovarsi dagli estratti conto".