Eredità Speranza "Nessuno circuì il commercialista"

Il ’tesoro’ di Sante Speranza è ancora sotto sequestro a più di due anni dalla sua scomparsa. Con in mezzo una battaglia civile per accaparrarsi la sua eredità. Ma da ieri con un punto fermo che arriva però dal penale e che vedeva imputata l’erede di gran parte del patrimonio del noto commercialista scomparso il 5 luglio 2020 all’età di 64 anni: una donna esterna alla famiglia. Assolta, "perché il fatto non sussiste", dall’accusa di circonvenzione di persone incapaci. Speranza, appunto, durante la fase testamentaria e rispetto ad altre specifiche operazioni.

Un caso che ancora oggi fa discutere e con una mediazione attualmente in corso. Una vicenda nata alla lettura del documento testamentario quando venne alla luce che, tra gli eredi designati da Speranza, non vi fosse traccia né della moglie, né dell’anziana madre, con una parte sostanziale del patrimonio lasciato invece a una terza persona. Una circostanza che portò i familiari a rivolgersi a un legale per verificare la legittimità del documento e dell’intero lascito. Se, cioè, vi furono forzature nella compilazione del testamento, avvenuto in un momento in cui, a detta dei parenti (rappresentati nel penale dall’avvocato Cesarina Mitaritonna), il commercialista non era nel pieno delle sue facoltà perché già fiaccato dalla malattia. E, secondo le accuse mosse dal pm, che ieri ha chiesto 1 anno e 8 mesi di condanna, l’uomo sarebbe stato ’spinto’ a devolvere parte del suo tesoro proprio all’imputata.

Per permettere tutti gli accertamenti, un mese dopo la scomparsa del 64enne, il tribunale ‘congelò’ i suoi beni – diverse centinaia di migliaia di euro tra beni immobili, conti, crediti e titoli – affidandoli a un custode giudiziario. Ieri un primo punto fermo con l’assoluzione dell’attuale erede, difeso dall’avvocato Gabriele Bordoni, che rimette tutto ancora di più in discussione.

n. b.