Erendira, collezione sul viaggio delle donne

‘Timeless voyagers’ è il tema della sfilata organizzata domenica scorsa dal brand Erendira per presentare i capi della nuova collezione di questo autunno-inverno: "Il racconto del nostro viaggio ispirato dalle donne, viaggiatrici senza tempo, nel mondo". I colori scuri come il nero intenso, il blu notte e il grigio tempestoso rappresentano la forza interiore e la determinazione. Erendira Italia nasce dieci anni fa a Bologna dalle idee di Catia Bacillieri che ha da sempre lavorato nel mondo della moda: 100% made in Italy, Erendira utilizza filati italiani, tracciati e selezionati. Ogni collezione viene caratterizzata da un accurato percorso di lavorazione.