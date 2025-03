Ergastolo per i casi di femminicidio C’è chi dice no: "Meglio l’educazione"

"Lotto, boicotto, sciopero". È partita da piazza Maggiore la giornata "transfemminista contro violenza patriarcale, guerra e povertà" delle attiviste di ‘Non una di meno’, per il nono anno consecutivo in piazza in occasione della Giornata della Donna. Dopo un flash mob contro le spese militari in cui sono state lanciate in aria delle finte banconote, accesi fumogeni e calpestato un cartello con su scritto ‘800 milioni di euro per il riarmo’, sul Crescentone sono stati montati diversi banchetti. Intanto, nella piazza centrale della città, si sono radunati tanti turisti e cittadini per osservare e ascoltare le parole delle attiviste. "L’introduzione del riconoscimento del reato di femminicidio è associato a misure punitive inaccettabili da parte del governo – a dirlo è Greta di ‘Non una di meno’ –. Meloni non fa nulla per prevenire stupri e violenze. Per questo siamo in piazza". Sempre su questo tema, infatti, "crediamo che la soluzione sia l’educazione, non la via giustizialista", dice invece l’attivista Carmen. Due colori prevalgono sulla piazza: il giallo delle mimose di alcune donne di passaggio sul Crescentone e il fucsia presente in ogni cartellone e nei foulard indossati dalle ragazze in piazza.

I motivi della "chiamata" allo sciopero "politico" sono "il lavoro produttivo, riproduttivo e di cura", ma anche i consumi: "Abbattiamo i ruoli e le aspettative di genere, per boicottare la riproduzione di un sistema sociale sempre più violento e autoritario – ribadiscono –. Chi sostiene la cultura patriarcale parla della sicurezza come ordine, controllo, repressione e punizione".

Le vittime di femminicidio nel 2024 sono state 96, e sono già 11 nei primi due mesi del 2025. "Una mobilitazione collettiva che dovrebbe avvenire tutti i giorni. Femminicidio reato autonomo? Non abbiamo ancora letto il disegno di legge. Questa è solo una parte delle violenze contro le donne. Se sarà un passaggio positivo dipenderà dalla sua applicazione", afferma Anna Pramstrahler della Casa delle Donne.

Giovanni Di Caprio