"Eri energia pura. Resterai sempre insieme a noi"

"Eri un uomo deciso e determinato, che con coraggio e dedizione affrontava ogni sfida che si presentava davanti. La tua energia era capace di contaminare tutti. Riempiva ogni spazio e trasformava ogni momento in un’avventura memorabile". Sotto l’ombra degli alberi del parco Due Agosto 1980, a Minerbio, solo una dolce melodia e un lungo fiume di ricordi interrompono il silenzio. Ricordi che si susseguono uno dopo l’altro, per accompagnare Giacomo Guidi nel suo ultimo viaggio, morto la scorsa domenica in un incidente col parapendio sull’Appennino tosco-emiliano, nei pressi di Firenzuola, il giorno prima di compiere 37 anni.

Nel parco, ieri pomeriggio, una grande foto di Giacomo è stata appoggiata sul tronco di un albero: è ritratto in montagna, sorridente, proprio come lo ricorda chi gli ha voluto bene. Il giovane, infatti, era un instancabile amante degli sport all’aria aperta e dei viaggi. "Lasci un vuoto incolmabile. Ci conoscevamo da una vita e in te abbiamo sempre trovato una persona disposta ad aiutarci. Riuscivi ad ascoltare i nostri problemi fino a trasformarli in pensieri positivi. Ci facevi sentire importanti ai nostri occhi e ci insegnavi a vivere intensamente ogni esperienza – ricordano gli amici –. Quando coltivavi una passione ti ci buttavi a capofitto. Sei sempre stato una figura da seguire e dalla quale imparare tanto". A unirsi al dolore della famiglia, tantissimi amici e colleghi. Ognuno con il proprio ricordo, conservato nel cuore, stringendo fra le mani una margherita bianca. "Hai amato la tua famiglia, i tuoi amici e il tuo lavoro nel profondo – ricordano i genitori –. L’empatia era il tuo tratto distintivo. Ora le tue amate montagne possano accompagnarti in questo nuovo viaggio".

In un pomeriggio sospeso nel silenzio e segnato dalla commozione, in tanti hanno poi ricordato lo spirito di Giacomo e il sorriso che lo caratterizzava. Ma anche le esperienze, gli episodi di infanzia o quelli più recenti, così come i viaggi e i momenti trascorsi insieme. "Grazie per il pezzo di strada che abbiamo condiviso. Continua a volare più in alto che puoi. Noi continueremo ad alzare lo sguardo verso il cielo e a cercarti". "Aveva la capacità di vedere sempre il lato più bello nelle persone – ha aggiunto un collega – così come aveva la capacità di emanare luce e positività in ogni momento". Al termine della cerimonia funebre, un lungo rombo di motori e un commosso applauso ha accompagnato Giacomo nel suo ultimo viaggio. "Ci sei sempre stato. Sei lì, sei qui, sei in ognuno di noi e lì rimarrai per sempre".

Giorgia De Cupertinis