Erika Seta:: "In municipio troppi ostacoli"

"Una casa per molti ma non per tutti". E’ la definizione che la capogruppo Centrodestra per Casalecchio, Erika Seta, ha affibbiato al municipio, oggetto della celebrazione relativa ai primi vent’anni di vita. L’esponente dell’opposizione ha sottolineato i problemi di accessibilità dell’edificio. "Casa della città, la casa di cristallo, casa e città che si connettono al fiume.. ma perché in tutto questo tempo non si è pensato all’accessibilità di tutti?", domanda la Seta che sottolinea la mancanza della "minima attenzione ad anziani ed invalidi. E questo né dentro né fuori l’edificio. I parcheggi per portatori di handicap infatti sono tutti distanti e per raggiungere gli ingressi tutti i percorsi si incontrano dislivelli, ostacoli e gradini che rendono accidentato il tragitto che divide il piazzale dalle porte automatiche al piano terreno". Una delle caratteristiche della sede municipale è infatti lo spazio che si apre sulla facciata: "E dire che lo spazio nella piazza davanti alla sede ci sarebbe per accorciare i percorsi esterni. E non parliamo di quelli interni: senza razionalità e distanti dagli ascensori".