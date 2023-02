Erika Seta: "Più carabinieri per la sicurezza"

Solidarietà all’ex collega di consiglio e richiesta di un aumento dell’organico della Stazione dei carabineri nel comunicato del capogruppo del centrodestra a Casalecchio Erika Seta. "Esprimiamo vicinanza a Federico Caselli per l’ennesimo furto subito nella sua azienda. Ma dopo gli episodi della tabaccheria di via Ronzani e di razzie nelle abitazioni dobbiamo constatare che il problema sicurezza sia ben lontano dall’essere risolto", osserva la consigliera di opposizione che prende atto del mancato seguito alla proposta di trasformare la Stazione di Casalecchio in Tenenza. "Mi rivolgo quindi al Prefetto e ai vertici dell’Arma per ottenere almeno un aumento degli effettivi in questa Stazione. Garantendo così gli uomini necessari al controllo di un territorio esteso e complesso".